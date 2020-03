Đikić: S virusima se ne smijemo igrati; izolacija - karantena jedini način borbe i moramo je primijeniti

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić rekao je kako je potrebno što više ljudi testirati kako bi se pronašli sumnjivi slučajevi, izolirali i tako spriječili širenje virusa

'Kladio bih se da bi pravim mjerama izolacije i organizacije zdravstvenog sustava uspjeli unutar par mjeseci spustiti zarazu virusom i izolirat ga, a nadam se da će i klimatske promjene - vlažnoća zraka i manja zagađenost zraka, dovesti do pozitivnog učinka, ali to neće biti glavni faktor u sprječavanju širenja zaraze. To je samo mala pomoć, ali na to ne smijemo računati kao na rješenje ove situacije', rekao je hrvatski znanstvenik Ivan Đikić gostujući u emisiji HRT-a Zajedno za zdravlje.

Đikić je ponovio kako kod gripe imamo cjepivo i znamo kad se ona pojavljuje. Dodao je kako iako je smrtnost kod gripe velika, oko 500 tisuća ljudi godišnje, da smo se na to kao društvo navikli jer imamo određeno znanje i znamo da će to proći.