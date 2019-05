Dijani Vican novi mandat rektorice Sveučilišta u Zadru

Dijana Vican izabrana je u utorak na sjednici Senata za rektoricu Sveučilišta u Zadru u razdoblju od 2019. do 2023. te će joj to biti drugi mandat na čelu te ustanove, priopćilo je Sveučilište u Zadru. Rektoricu Vican podržala su 33 od 35 članova Senata, a dva su glasa bila nevažeća. Kandidacijski proces trajao je od 3. travnja do 3. svibnja i nije se prijavio niti jedan drugi kandidat.

"Žao mi je da nije bilo protukandidata ali potpora članova Senata pokazuje da je sve što se postiglo u ovom mandatu bilo rezultat zajedničkog rada. Ovu podršku doživljavam kao priznanje za procese koji su dovršeni ili pokrenuti u ovom mandatu, ali i obvezu za naredno razdoblje", istaknula je nakon izbora rektorica Vican. Sveučilište u Zadru će kao mlado sveučilište i u budućnosti biti znanstveno konkurentno, istaknula je. "Radit ćemo na pojačavanju sveučilišnih studija područjem tehničkih znanosti, još jačem uključivanju studenata i poticanju studentskih projekata te infrastrukturi, odnosno osiguravanju novih prostora, izgradnjom studentskog restorana i sveučilišnog doma u Novom kampusu. To će se odraziti na standard studenata i sveučilišnih nastavnika", najavila je Vican, koja je dužnost rektorice toga Sveučilišta prvi put preuzela 1. listopada 2015. godine.