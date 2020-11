Dignitas ministru Berošu: Hitno prestanite s praksom odbijanja produljenja rada doktorima nakon navršenih 65 godina

Udruga za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata Dignitas priopćila je u subotu kako traži hitno zaustavljanje prakse odbijanja produljenja rada liječnicima nakon završenih 65 godina koji rade u javnozdravstvenoj mreži

"Pacijenti traže da se ova praksa zaustavi na najmanje godinu dana dok god se situacija s covidom ne sredi, jer pacijentima se otkazuju specijalistički pregledi u bolnicama te im je sada više nego ikada potrebna pomoć doktora opće prakse koji ih vode godinama i znaju najbolje reagirati i pomoći im u raznim situacijama", navode iz udruge.

Udruga upozorava da se pacijenti moraju nositi s time da im u godini dana bude promijenjeno i do pet liječnika opće prakse, za što kažu da u ovoj godini to nije više izoliran slučaj nego da je to postala praksa.

Smatraju neshvatljivim da se liječnicima opće prakse, koji su iskazali želju za radom, otkazuju ordinacije, dok se one u mirovini poziva na povratak u zdravstveni sustav.

Pozvali su ministra Beroša da donese odluku o produljenju rada, a sve domove zdravlja i županije da ne odbijaju zahtjeve jer to trenutno idu na veliku štetu svih pacijenata.

Dignitas poručuje kako u ovom trenutku smatraju da je najvažnije pružiti kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu svim pacijentima te omogućiti doktorima s velikim znanjem i iskustvom da odrade svoj posao na način kako su i radili sve protekle godine.