Prošle godine rekordan broj Europljana odlučio se na eutanaziju, a nakon odluke Nijemaca te referenduma u Portugalu i Španjolskoj ove godine moglo bi ih biti još više

Nakon odluke Nijemaca da dopuste eutanaziju i potpomognuto samoubojstvo Portugalci i Novozelanđani ove godine referendumom odlučuju hoće li se pridružiti rastućem broju zemalja u kojima neizlječivi bolesnici imaju pravo na dostojanstvenu smrt. U 'prijestolnici eutanazije' Belgiji to je pravo 2019. zatražio rekordan broj osoba osuđenih na patnju i polagano umiranje. Mnogi su stizali iz drugih zemalja EU-a, u kojima je eutanazija zakonski zabranjena, najviše iz Francuske. Prosječna cijena postupka iznosi 3500 eura, a troškove pokriva europsko zdravstveno osiguranje

Tijekom 49 godina života Harald Mayer se 20 godina bori s multiplom sklerozom . Bivši vatrogasac iz Kölna ima problema s disanjem, gutanjem i bolnim grčevima. 'Svaki dan je užasniji od prethodnoga', kaže. Njegov najveći strah je umiranje bolnim gušenjem, zbog čega želi samo jedno: okončati život. Na pravo na dostojanstvenu smrt on ne želi čekati 29 godina, kao svojedobno paraplegičar, Španjolac Ramón Sampedro , o kojemu je snimljen igrani film s Javierom Bardemom u glavnoj ulozi.

Nepokretan od glave do nožnog prsta, većinu vremena provodi u krevetu gledajući u strop. Invalidska kolica može pokrenuti samo ustima i o njemu se 24 sata brine osam osoba, presvlačeći ga, hraneći, kupajući.

Nakon mjeseci sudske borbe on i još petoro Nijemaca u sličnoj bezizlaznoj situaciji mogu okončati život tzv. humanim samoubojstvom.

Ako to ne mogu učiniti u svojoj zemlji, Europljani po 'uslugu' najčešće odlaze u Švicarsku , Belgiju i Nizozemsku . U švicarski centar Dignitas u Zürichu lani je po pomoć došlo 300 Britanaca, a 'metropola eutanazije' Belgija 'ugostila' je rekordne 2023 osobe , mahom Francuze. Od 2014. Belgijanci su legalizirali potpomognuto samoubojstvo smrtonosnom injekcijom za djecu jer njihov zakon nije odredio dobnu granicu, dok je nizozemski to ograničio na maloljetnike starije od 12 godina, uz, dakako, pristanak roditelja.

Od Oregona do Vermonta, eutanazija i potpomognuto samoubojstvo uz određena pravna ograničenja danas su dopušteni u deset američkih saveznih država, također u Kanadi i Kolumbiji. Nakon Viktorije eutanaziju je lani legalizirala Zapadna Australija, a u EU je prva to učinila Nizozemska, poslije nje Belgija i Luksemburg, izvan EU-a Švicarska. Dok papa Franjo kritizira eutanaziju kao 'utilitarističko poimanje osobe', talijanski ustavni sud dekriminalizirao je potpomognuto samoubojstvo, španjolski parlament je ove veljače donio zakon o pravu na eutanaziju uz stroge uvjete, a Portugalci i Novozelanđani ove godine o tome odlučuju referendumom.

Belgija je uz to posebno privlačna jer troškove postupka pokriva europsko zdravstveno osiguranje (EKZO). Oni se kreću oko 3500 eura te se naplaćuju i u slučaju da se pacijent predomisli. Budući da se tražitelj eutanazije mora nekoliko puta sastati s liječnikom koji provodi postupak, kao jamstvo da je odluka dobrovoljna i da ispunjava potrebne kriterije, to znači velike troškove prijevoza i boravka, kako pacijenta, tako pratnje, pa gledajući to s financijske strane - pravo na dostojanstvenu smrt imaju samo dobrostojeći.

Uz kozmetičke i zubarske zahvate, operacije i presađivanje organa, medicinski turizam se globalizacijom tako ozbiljno širi na 'turističku granu' eutanazije, čemu doprinose i neke zakonske nejasnoće. Mada Europska komisija to poriče, ispada da je zakonski moguće dati dozvolu za obavljanje eutanazije liječniku iz drugih zemalja EU-a, na jednak način kao što je stranim liječnicima dopušteno obavljanje medicinskih zahvata u nekoj drugoj članici EU-a. U tom slučaju belgijska ili nizozemska bolnica samo su neutralan teritorij, a Europska komisija prebacuje zakonsku odgovornost za postupak na nacionalne vlade.