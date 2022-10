Deur: Trebamo pokazati empatiju za Ukrajinu

Premijerova ocjena da su oporbenjaci 'trabanti predsjednika Milanovića' jer se slažu sa stajalištem da ukrajinska vojska ne treba doći u Hrvatsku na obuku, u četvrtak je dočekana kritikama iz oporbe, no HDZ-ovac Ante Deur kaže da bi svi u Hrvatskoj trebali pokazati empatiju za Ukrajinu

Deur: U Hrvatskoj imamo svjetlo i mrak

"Mi ovdje imamo svjetlo i mrak. Hrvatska Vlada je u forumu svjetla kao suosjećajnosti i realnosti kroz ono što prolazi hrvatski narod. Jasno je da cijeli Zapad pomaže Ukrajini, a nije na strani agresora i onoga što radi Rusija, poput onoga što smo mi prošli od Slobodana Miloševića i Rusije. Mrak je sila i agresor, bez obzira na to otkuda dolazi i sve ono što daje podršku agresoru pokazuje stranu mraka", izjavio je Ante Deur (HDZ) u Saboru.

"Nema potrebe nikoga imenovati, ali tko god pokazuje podršku agresoru to je mrak jer ukrajinski narod napada mrak, kao što je i hrvatski narod napadao mrak", ustvrdio je Deur.

Dodao je da bi hrvatski predsjednik morao imati empatiju zbog svega što je prošao njegov narod, i da je sada pokaže za ukrajinski narod.

"Prošli smo Domovinski rat i zato, nakon 30 godina, ne smijemo biti narod bez empatije. Kao hrvatski branitelj, suosjećam s onim što ukrajinski narod prolazi u agresiji Rusije, a način na koji predsjednik države i pojedini čelnici oporbe komuniciraju pokazuje da ne razumiju i da nisu živjeli uz svoj narod ni imali empatiju koju smo mi tada imali kroz vapaj, bez oružja, bez vojnog znanja, s takvim agresorom", rekao je Deur.

Kao članica NATO-a i EU, ali i narod koji je prošao mrak, zlo, agresiju, dodao je, dužni smo pokazati empatiju. "Zato mi nije jasan način na koji poruke šalju i predsjednik države, a i njegovi zastupnici u Saboru".

Ako je riječ samo o vodu koji bi došao na obuku, onda po Zakonu o obrani može odlučivati ministar obrane i suglasnost predsjednika tu nije potrebna, a ako je riječ o satniji ili bojnoj, onda je potrebna suglasnost i Sabora i predsjednika. A predsjednik može pitati svog ministra Kotromanovića na koji način je hrvatska vojska bila pripremana i obučavana za Oluju, napomenuo je.

Franko Vidović (Socijaldemokrati) smatra da je tema preozbiljna da bi se koristili dosjetkama.

„Pozivam javnost neka uključi glas razuma u cijeloj priči trebamo li se mi ovog momenta direktno upetljati u sukob u Ukrajini. Pri tom naglašavam da cijeli Klub Socijaldemokrata podržava Ukrajinu, suosjeća s njenim građanima, ali to ne znači da moramo sebe ugroziti", rekao je Vidović i dodao kako procjenjuju da ovog trenutka takva akcija, ako nije u sklopu kompletne EU i dobrog dijela NATO-a, znači neodgovorno izlaganje RH prema Rusiji.

To, dodao je, nikako nije dobro ni s aspekta gospodarstva. "Mi smo turistička zemlja i moramo štiti to što imamo”, poručio je, napominjući kako to ne znači da su rusofili niti je predsjednik Milanović ruski čovjek.

Grbin: Plenković ne radi po Ustavu niti dogovara stajališta

Peđa Grbin (SDP) podsjetio je da po Ustavu, vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku vode predsjednik i Vlada pa bi, kaže, volio čuti zašto predsjednik Vlade ne poštuje Ustav.

„Volio bih čuti od premijera zašto prije donošenja ovakve odluke s mogućim dalekosežnim posljedicama ne napravi ono što po Ustavu i brojnim zakonima treba, a to je dogovor stajališta? Tko onda na kraju sramoti Hrvatsku po svijetu? Onaj koji nije prvo proveo postupak koji je morao unutar svoje kuće nego izašao van i krenuo javno lupati gluposti”, istaknuo je Grbin.

Božo Petrov (Most) smatra da treba pomoći Ukrajini, pogotovo humanitarno, ali, dodaje, što se tiče bilo kojih odluka, trebaju biti donesene na razini apsolutno cijele EU i članica NATO-a.

U trenutku kada se, na primjer, odluka o školovanju, treningu ukrajinskih vojnika donese na razini EU i NATO-a, tu očekujem Hrvatsku, ali bez toga su sitni politički poeni koji mogu poprilično naštetiti Hrvatskoj od strane Andreja Plenkovića smiješni uopće za komentirati, istaknuo je. O nazivanju oporbe 'trabantima'. Petrov je kazao da može razumjeti da je premijer nervozan, ali to nije opravdanje da okolo vrijeđa ljude.

Željka Sačića (Hrvatski suverenisti) 'šokiralo' je kada je čuo da se predsjednik Vlade usudio reći da su saborski zastupnici nečiji trabanti i rusofili.

„Predsjedniče Vlade, sramotna je vaša izjava. Ovdje su istinski heroji Domovinskog rata i ljudi koje je izabrao hrvatski narod, a ne kao članovi vaše Vlade po vašoj volji. Ovdje su ljudi koji odgovaraju hrvatskom narodu po svojoj savjesti, odgovornosti, dokazanoj hrabrosti, uvijek u skladu s interesima hrvatskog naroda”, poručio je premijeru.

Ne može se nijedan pripadnik strane vojske obučavati, naročito ako je u ratnom stanju, na području Hrvatske, a da to bude bez posljedica po hrvatski narod. A ako će hrvatski narod snositi posljedice onda o tome treba odlučivati Sabor jer Plenković i Grlić Radman narodu izlažu riziku. Ne mogu nas ostaviti na vjetrometini teroristima, raketama i dronovima i zašto dodatno, kako kaže predsjednik Milanović, ruskom medvjedu gurati prste u oči, rekao je Sačić.

"Podržavamo ukrajinski narod i pomažemo kako možemo, ali neće se o tome odlučivati u Plenkovićevu uredu, za račun dobre volje i blagonaklonosti nekakvim birokratima u Bruxellesu, nego u Saboru", poručio je Sačić.