Deseci tisuća židovskih hodočasnika u Ukrajini unatoč ratu

Deseci tisuća hasidskih židova okupili su se u ukrajinskom gradu Umanu na godišnjem hodočašću, unatoč pozivima da odustanu od dolaska zbog sukoba u toj zemlji, priopćile su vlasti u nedjelju

Svake godine hasidski hodočasnici iz cijeloga svijeta dolaze u Uman u prigodi židovske Nove godine, Roš Hašane, na grob rabina Nachmana iz Breslova (1772.-1810.), jedne od glavnih figura hasidizma, ortodoksne struje judaizma. Premda je Uman, u središtu Ukrajine, razmjerno daleko od bojišnice gdje se bore ukrajinska i ruska vojska, ukrajinske i izraelske vlasti su pozvale hodočasnike da ne dolaze na svečanosti koje se ove godine trebaju održavati od nedjelje do utorka. No velik broj hasidskih židova u tradicionalnoj crnoj odjeći mogao se vidjeti na ulicama Umana. "Ovo je najvažniji dan u godini kada se povezujemo s Bogom. Ovo je pravo mjesto da to učinimo", rekao je jedan od njih, Aaron Allen (48).