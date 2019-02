Demografi složni u dramatičnoj procjeni: Hrvatska je pala ispod 4 milijuna stanovnika

Iako je po procjeni Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj nešto malo više od 4 milijuna stanovnika, demografi procjenjuju da je taj broj manji jer oni koji su otišli trbuhom za kruhom u inozemstvo nisu odjavili svoje prebivalište u RH

Kako se navodi, zabrinjava i loša dobna struktura stanovništva mladih naspram starijih od 65 i više. Prema procjeni DZS-a, imamo samo 590,6 tisuća djece do 14 godina te 833,3 tisuće starijih od 65 i više godina. To znači da se samo u sedam godina smanjio broj djece do 14 godina za gotovo 60 tisuća, a povećao broj starijih od 65 i više godina za 74 tisuće.

'Po mom sudu, sada imamo ispod četiri milijuna stanovnika s obzirom na to da se veliki broj iseljenih ne odjavljuje. No, bitnija od broja stanovnika je loša dobna struktura stanovništva u Hrvatskoj, sve manji udio mladih do 14 godina u odnosu na starije od 65 godina. To sa sobom nosi teške gospodarske i socijalne probleme i posljedice za mirovinski i zdravstveni sustav. Po udjelu mladih vidi se da će mnoštvo škola nestajati što znamo i bez procjene DZS-a jer već nestaje mnoštvo područnih škola u ruralnim naseljima', kaže demograf prof. dr. Anđelko Akrap, pročelnik Katedre za demografiju zagrebačkog Ekonomskog fakulteta. S njegovom procjenom o stvarnom broju stanovnika složio se i demograf doc. dr. Stjepan Šterc.