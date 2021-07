Delta soj prisutan je u 70 posto novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u velikom je postotku prisutna delta inačica koronavirusa, čak u 70 posto novooboljelih, rekla je u petak na konferenciji za novinare ispred splitske bolnice ravnateljica županijskoga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin

"Brojke rastu. Nažalost, mi smo na to upozoravali kada smo pozivali na cijepljenje bez obzira na to što prema njemu postoje otpori i zablude koje se šire medijima, drugim komunikacijskim kanalima i među ljudima. Jedini način smanjenja i prestanka epidemije je visoki nivo procijepljenosti uz epidemiološke mjere", dodala je.

Među novooboljelima cijele obitelji

"Rastu nam brojke uglavnom mlađe dobne skupine. Oni šire zarazu starijima, pa i danas, ali i jučer među novooboljelima imamo cijele obitelji", rekla je Karin.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ima punkt i u Zračnoj luci Split, gdje svakog stranca testiraju, automatski stavljaju u karantenu, vade mu PCR test i kada stigne rezultat, ako je pozitivan, ostaje izoliran, rekla je i pozvala sve laboratorije na području županije koji rade testove na koronavirus da o svim pozitivnim rezultatima na vrijeme obavijeste Službu za epidemiologiju tog zavoda.

Najavila je da će se od sljedećeg tjedna u Splitu ponovno cijepiti u Spaladium areni. Još samo danas, 16. srpnja cijepit će se u velikoj dvorani na Gripama, a od ponedjeljka, 19. srpnja na ulazu u Spaladium arenu s istočne strane parkirališta.

Svi koji imaju termin i na papiru piše Gripe trebaju u to vrijeme doći u Spaladium arenu. Osim toga, svi građani bez najave i naručivanja mogu doći na cijepljenje u Spaladium arenu svaki radni dan od 10 do 14 sati, a subotom i nedjeljom od osam do 12 sati u Nastavni zavod za javno zdravstvo u Vukovarskoj.

Ravnatelj splitske bolnice Julije Meštrović rekao je odgovarajući na pitanja novinara da je stanje u bolnici trenutačno dobro, imaju sedam oboljelih od covida-19 od kojih je jedan na respiratoru. Prije nekoliko dana nisu imali nijednog bolesnika na respiratoru, podsjetio je, dodajući da su to sve male brojke, no ipak se razlikuje od stanja prije nekoliko dana, kada je bilo samo četvero bolesnika i kada nitko nije bio na respiratoru.

"Moramo se pridržavati svih higijensko-epidemioloških mjera i iznad svega se svi moramo cijepiti. Poruka je svim građanima da se cijepe i žive sigurno. Budimo odgovorni za sebe i svoje bližnje", poručio je Julije Meštrović.