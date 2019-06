Konačno i službeno: Darko Kovačević Daruvarac bi ubrzo trebao u zatvor

Konačno je, Darko Kovačević Daruvarac ide u zatvor na četiri godine jer je prije godinu dana brutalno istuikao mladu Zadranku. Presuda je u ponedjeljak i službeno zaprimljena na sud u Zadru.

Sada nakon što Kovačević zaprimi rješenj sudac izvršenja donosi odluku o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora. U roku osam dana mora preuzeti to rješenje. Onda u dva do tri tjedna mora doći na izvršavanje kazne zatvora - pojasnio je glasnogovornik. Moguće je i zatražiti odgodu no to se događa samo u iznimnim slučajevima.

Daruvarcu je nedavno kazna smanjena sa pet na četiri godine zatvora.