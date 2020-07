Dario Zurovec uzburkao duhove pa otkrio čiji je igrač

Već na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora u srijedu došlo je do razilaženja jedne predizborne koalicije jer je zastupnik Dario Zurovec iz Fokusa odbio ići u zajednički klub s kolegicama iz Stranke s imenom i prezimenom i stranke Pametno, no, one su do kluba došle uz pomoć GLAS-a

Dario Zurovec u postu na Facebooku objavio je da je on igrač građana koji su mu dali povjerenje na izborima. "FOKUS je oporbena stranka, jednako kao i partneri s kojima smo zajednički izašli na izbore, no za daljnje političko djelovanje mi želimo ostati u centru. Između tehničkih prednosti koje donosi klub i dosljednosti u zagovaranju politika izabrali smo ovo drugo. Smatram da se i bez kluba mogu jasno zalagati za prije svega porezno i regulatorno rasterećenje, efikasnost i transparentnost te jačanje gospodarstva", poručuje Zurovec.