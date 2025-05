Poslijepodne stiže gadna promjena: DHMZ najavio pad temperatura i nevrijeme diljem zemlje

Početak četvrtka obilježit će pretežno sunčano vrijeme i južina, no u drugom dijelu dana očekuje se nagla promjena – naoblačenje, kiša, grmljavina, mjestimična nevremena, pad temperature te pojačan vjetar sjevernih smjerova.

Na istoku zemlje, uključujući Slavoniju, Baranju i Srijem, prijepodne će biti sunčano, ali će se tijekom poslijepodneva nad regiju nadviti oblaci donoseći oborine. Kiša će često padati u obliku pljuskova uz grmljavinu, ponegdje i izraženijih. Dnevna temperatura kretat će se između 22 i 25 °C, no kasnije će uslijediti naglo zahlađenje i pojačan sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim udarima.

Središnja Hrvatska očekuje sličan razvoj vremenskih prilika – jutro i prijepodne u znaku umjerenog jugozapadnog i zapadnog vjetra te toplog i sunčanog vremena. No, sredinom dana sa sjevera stiže izraženije naoblačenje s kišom i grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode, a dolazak kiše i jakog sjevernog vjetra donijet će osjetan pad temperature.

Jugo na sjevernom Jadranu

Na zapadu Hrvatske većinom će prevladavati sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će na području sjevernog Jadrana prevladavati jugo. Kasnije navečer te u noći stiže oblačnije vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom.

U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se jačanje sjeveroistočnog vjetra, dok će duž obale zapuhati jaka do olujna bura. Dnevne temperature kretat će se između 18 i 23 °C.

Dalmaciju čeka stabilan i sunčan dan, uz mjestimično umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a more će biti malo do umjereno valovito. Poslijepodnevne temperature bit će između 22 i 24 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske tijekom četvrtka bit će više oblaka, osobito predvečer, kada će se sa juga premještati oblaci koji će ponegdje donijeti kišu i pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugo. Jutarnja temperatura oko 15 °C, a dnevna blizu 22 °C.