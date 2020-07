Danas još sunčano i sparno, za vikend stiže promjena - moguće jače grmljavinsko nevrijeme

U petak će biti sunčano uz slab i ponegdje umjeren dnevni razvoj oblaka te vruće i sparno, prognozira Državni hodrometeorološki zavod (DHMZ). Vjetar slab, poslijepodne i umjeren jugozapadni i zapadni, a u središnjim i istočnim predjelima jugoistočni. Ujutro uz obalu burin. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 °C

U unutrašnjosti Dalmacije u petak popodne temperatura i do 35, a na obali i otocima uglavnom do 32. Ujutro samo malo toplije nego u četvrtak. Bit će sunčano, uz slab i poslijepodne mjestimice umjeren vjetar s mora, koje će biti malo valovito.

Najsvježije će u petak ujutro biti po kotlinama gorske Hrvatske - najniža temperatura ondje oko 10, dok se na sjevernom Jadranu očekuje oko 20 stupnjeva. Vjetar slab, more ujutro mirno, a poslijepodne lokalno umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, uz temperaturu do 33 stupnja.

Uglavnom slab zmorac u poslijepodnevnim satima, a ujutro burin, uz mirno i malo valovito more, sutra i na krajnjem jugu Hrvatske. Pritom će prevladavati sunčano i vruće; noć će uz obalu biti topla.

U subotu će biti djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano, prognozira DHMZ Poslijepodne jače naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom zahvatit će najprije sjeverne predjele unutrašnjosti, a do kraja dana proširit će se na veći dio unutrašnjosti te na sjeverni Jadran. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženi, osobito u najzapadnijim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na sjevernom Jadranu i jugoistočni. Od sredine će dana u unutrašnjosti zapuhati jak, prolazno na udare moguće olujan sjeverni i sjeverozapadni, u gorju sjeveroistočni vjetar, a krajem dana na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 23. Najviša uglavnom između 29 i 34 °C.