Danas jaka kiša, upaljen žuti alarm: Pogledajte gdje su moguće bujične poplave

Martinjski vikend obilježit će kiša i pravo jesensko vrijeme. DHMZ je za subotu upalio žuti meteoalarm od Istre do Dubrovnika i to zbog jakog vjetra. Žuto svjetle i Gorski kotar, Lika te Dalmatinska zagora i to zbog jake kiše zbog koje su moguće bujične poplave. Slično će biti i početkom sljedećeg tjedna, osim što bi na samo Martinje, u ponedjeljak, moglo biti mraza

U Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno će biti kiše, osobito u drugom dijelu dana, kada će prevladavati oblačno. Slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar će oslabjeti, javlja HRT u prognozi koju je pripremio Tomislav Kozarić iz DHMZ-a. Jutarnja temperatura od 7 do 10 °C, a dnevna između 15 i 18 °C. U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro pretežno oblačno s kišom. Zatim prestanak kiše i djelomično smanjenje naoblake. Jugozapadni vjetar u slabljenju, a najviša temperatura od 13 do 15 °C.

U prvom dijelu subote i na zapadu zemlje prestanak kiše, te djelomično razvedravanje, najprije u Istri. U gorju ujutro mjestimice magla. Umjeren do jak jugozapadni vjetar u slabljenju, a na sjevernom Jadranu u okretanju na zapadni i sjeverozapadni, krajem dana i buru. More također u smirivanju. Najniža temperatura od 5 °C u gorju do 12 °C na obali.

U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, u prvom dijelu dana mjestimice i izraženijih. Umjeren do jak jugozapadnjak u slabljenju i okretanju na zapadni i sjeverozapadni vjetar, a more u smirivanju na malo i umjereno valovito. Temperatura zraka većinom između 14 i 19 °C.

Na jugu Hrvatske prevladavat će oblačno s kišom, pa i pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. U mnogim će mjestima biti i obilne kiše. Jako do olujno jugo i južni vjetar u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak. More umjereno valovito i valovito, a temperatura zraka između 15 i 20 °C." I sljedećih dana promjenljivo, povremeno uz kišu, na Jadranu i vjetrovito "U unutrašnjosti u prvom dijelu nedjelje kiša, a zatim smanjenje naoblake.