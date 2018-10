Danas bi nas mogla iznenaditi kiša, a promjena dolazi tek krajem tjedna

Značajnije promjene vremena i dalje nema na vidiku, ali još u utorak ima mjestimične kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju, u malim količinama. U nastavku tjedna većinom suho, te i dalje iznadprosječno toplo, javlja u vremenskoj prognozi HRT

Ujutro će mjestimice biti magle. Maglovito će jutro biti i po nizinama Like. Na sjevernom Jadranu i u gorju podjednako toplo kao u ponedjeljak, te umjereno i pretežno oblačno, ponegdje s kišom, javlja HRT .

U središnjoj Hrvatskoj danju malo manje toplo nego na istoku, uz najvišu temperaturu od 17 do 20 °C, te oblačnije, poslijepodne i navečer uz mogućnost za ponegdje vrlo malo kiše, uglavnom uz granicu sa Slovenijom.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u utorak će biti uglavnom sunčano. Povremeno će tijekom dana biti umjerene naoblake, a ujutro mjestimice i magle. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura će zraka od jutarnjih 6 do 10 °C danju porasti do vrijednosti između 19 i 22 °C.

Puhat će na moru slaba i umjerena bura te istočnjak i jugoistočnjak. I na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, a mjestimice ujutro i bura. Samo na otvorenome jugoistočni vjetar može biti pojačan, uz umjereno valovito more. Prevladavat će sunčano, osobito u prvome dijelu dana povremeno s umjerenom naoblakom. Najviša temperatura od 23 do 25 °C.

Iznadprosječno toplo bit će i na najsunčanijem jugu Hrvatske, uz jugoistočni i istočni vjetar slab do umjeren, prema otvorenome moguće i pojačan, a ujutro uz obalu ponegdje bura.

Od srijede - većinom suho i sunčano, te relativno toplo. Stabilno i uglavnom suho i sunčano u kopnenom će se području zadržati i u nastavku tjedna. U jutarnjim, mjestimice i u prijepodnevnima satima, može biti magle. Najviša dnevna temperatura i dalje oko 20 °C, pa i viša, a niže vrijednosti moguće se tek potkraj tjedna. Na Jadranu će biti iznadprosječno toplo i pretežno sunčano, uz više oblaka još u srijedu na sjevernom dijelu. Puhat će slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a od četvrtka bura u jutarnjim i noćnim satima te zapadnjak i sjeverozapadnjak sredinom dana i poslijepodne. Za vikend se povećava vjerojatnost za mjestimice jaku buru i pad temperature, osobito u nedjelju.