Đakić sinovljev govor mržnje pripisao mladenačkoj ludosti i čitanju gluposti na internetu

Josip Đakić, saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik HVIDRA-e u razgovoru za Novi list požalio se da virovitički novinari Ivan Žada i Goran Gazdek o njemu nikad nisu napisali niti slova pozitivnog. Ispad sina Ivana koji je prijateljima 'Srbićima' Božić čestitao slikom ustaše koji u ruci drži glavu četnika pripisao je 'mladenačkoj ludosti i glupostima koje čita na internetu'

Na opasku novinara da je Žadi prijetio njegov sin Ivan zbog čega ga je on prijavio policiji Đakić je to pripisao neiskustvu svog juniora.

'Kao mlad i neiskusan pomalo nadobudan, upotrijebio je nešto najgore. To je činjenica i ja to ne opravdavam. Braneći u jednom razgovoru mene Ivan je zakopao sebe, čineći propust koji nije smio. No, uvijek sam ja njihova meta, ne Ivan.

Na novinarsku konstataciju da mu je sin pretjerao s 'čestitkom' Srbima za pravoslavni Božić Đakić je rekao da je on punoljetna osoba koja odgovara za svoje postupke.

'Koliko mogu utjecati na Ivana , ja to i radim, savjetujem ga kako bi se trebao ponašati. Volio bi da me puno više sluša i da postupa kako bi trebao. Nažalost, u pitanju su mladenačka ludost i čitanje raznih gluposti na internetu, govora mržnje, to su uzroci ove nepodopštine koju je napravio. Ali Ivan je moj sin i ja ga se neću odreći i nastojat ću mu pomoći u životu koliko god mogu, jasno u zakonskim okvirima', kazao je Đakić za Novi list.