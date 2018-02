Đakić poručio predsjednici: Nismo marginalci, to joj nije trebalo

Predsjednik HVIDRA-e i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić poručio je u ponedjeljak kako će braniteljska populacija, nakon što je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u posjet pozvala srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a braniteljske prosvjednike nazvala 'političkim marginalcima', duboko razmisliti hoće li ona i dalje imati njihovu potporu.

'Ako je to predsjednica mislila na mene i na (HDZ-ovog saborskog zastupnika) Stevu Culeja, onda joj to baš i nije trebalo. Nismo politički marginalci ni u kojem slučaju, naročito nismo u izborima politički marginalci', istaknuo je.

'Prosvjedovalo se striktno protiv Vučića koji bez imalo grižnje, bez imalo dostojanstva, bez isprike hrvatskom narodu, kao četnik koji se deklarirao kao takav i koji je imao pretenzije na Republiku Hrvatsku, nije pokazao dobru volju spram žrtve koju su učinili u Hrvatskoj. To je ono što zbog čega je danas prosvjed bio, to je ono zbog čega smo bili svi skupa i zbog čega smo jasno rekli tko je on i što je on', naglasio je Đakić.

Na pitanje pa kako to da se on kao HDZ-ov zastupnik protivi posjetu, kada HDZ vlada i na Pantovčaku i na Markovu trgu te je 'de facto' pozvao Vučića u Hrvatsku, odgovorio je kako je Vučića pozvala predsjednica, a predsjednik Vlade i HDZ-a je to prihvatio.

'Razgovarati je nužno. Svaki otkriveni grob našeg prijatelja i suborca je ono što želimo iskreno i mi, no bojim se da danas nismo puno učinili', poručio je.

Smatra kako politika 'nema prste' u tome što se na prosvjedu na Trgu bana Jelačića okupilo tek nekoliko stotina ljudi, a znalo se okupiti i po 50 tisuća, već činjenica da je kao mjesto prosvjeda prvotno bio zamišljen Markov trg uz ograničenje broja prosvjednika.