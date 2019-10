Đakić: Dijalog nema alternative, ali uvjet je da se Pupovac ispriča

Predstavnici Hvidre Josip Đakić i Josip Perić u ponedjeljak su održali sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrima Davorom Božinovićem, Damirom Krstičevićom i Tomom Medvedom

'Izrazili smo zabrinutost na dugoočekivani odgovor DORH-a što se tiče Pupovca i u pogledu ratnih zločina. Smatramo da izvješće koje je DORH uputio za 2018. u Hrvatskom saboru ima dosta nedostataka o kojima ćemo sigurno raspravljati. Kolega Periša je primijetio da su neke naznake u njemu one koje ne mogu opravdati neučinkovitost. Mi ćemo u pogledu čekanja odgovora od DORH-a koji već čekamo mjesec dana, čekati i dalje.Napravit ćemo tematsku sjednicu na kojoj bismo čuli sva izvješća koja nas zanimaju. Dijalog nema alternative. Imamo dovoljno strpljenja, ako 25 godina pojedini zločini nisu procesuirani, ima dovoljno vremena da se to ispravi', dodaje Đakić.

Osvrnuo se i na navode da Hvidra želi destabilizirati Andreja Plenkovića.

"Mislim da su to zlonamjernici koji to govore da bi načinili štetu premijeru, a i HVIDR-i. Andrej Plenković je učinio puno dobrih poteza za Hrvatsku i zašto to Hvidra ne bi podržala", ističe Đakić.

Đakić je kazao kako su oni osudili izjave Milorada Pupovca jednako kao i Vlada.

'Možda smo mi malo žešći, s obzirom na to da smo mi za ovu državu krvarili. Dijalog nema alternative. Postoje određeni uvjeti pod kojima bi razgovarali. Naš uvjet je da se gospodin Pupovac ispriča za svoje izjave u oba intervjua', dodaje Đakić.