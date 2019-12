Da, ovo je već veliki povratak Zorana Milanovića, sad mora napraviti još veću stvar, a u jednu zamku ne smije upasti

Zoran Milanović, nakon nekoliko poraza koje je zaredao posljednjih godina kao premijer, konačno je izvojevao jednu pobjedu, pa makar ona bila i u prvom krugu predsjedničkih izbora. Drugi krug sasvim je druga utakmica, no ako se pita profesora na Fakultetu političkih znanosti Gorana Čulara, SDP-ov kandidat nije bez šanse

Nakon uspjeha SDP-a na europskim izborima ta stranka nastavila je niz i kroz uspjeh Zorana Milanovića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Milanović, koji se nakon gubitka izbora 2016. povukao iz političkog života, vratio se na velika vrata iako se prije tri godine upravo u njega upiralo prstom kao u glavnog krivca za gubitak izbora. >>> Sinoć su otkrili i više nego što su htjeli: Analizirali smo što su rekli između redaka svojim stavom, rukama i gestama 'Već se sad, bez obzira na rezultat u drugom krugu, može govoriti o povratku i to se dogodilo tijekom prvog dijela kampanje. Odluka da se rano kandidira i najavi svoju kandidaturu u tom trenutku bila je za Milanovića jako dobra jer je na neki način spriječila to da se neki drugi na ljevici profiliraju kao realni i ozbiljni kandidati. Onog trenutka u kojem je Milanović izašao i objavio kandidaturu zapravo je eliminirao konkurenciju na lijevoj strani. Gledajući prvi dio kampanje, on je vrlo korektno i uspješno prenio poruku o sebi. Nije nepoznato lice, bio je politički i personalno opterećen svim time, međutim mislim da je u prvom dijelu kampanje poslao poruku vezanu uz njega kao osobu. Čak se malo zezao sa svojim karakterom, priznao ga je', kaže za tportal profesor na Fakultetu političkih znanosti Goran Čular.

Teža će bitka biti u drugom krugu, no Čular ne misli da je Milanović bez šansi. 'U drugom dijelu kampanje morat će napraviti još veću stvar, a to je promijeniti svoj stav prema opravdanim društvenim zahtjevima za promjenom političkog sustava ili reformom dijela političkog sustava. Milanović je zadnji čovjek koji bi imao ikakav populistički stav, on je čvrsto pozicioniran na poziciji establišmenta i on, kao što je rekao u svom govoru, vjeruje da politika može biti častan posao. Međutim mislim da će u drugom krugu morati reći da je spreman priznati opravdanost nekih zahtjeva za promjenom političkog sustava, koji već godinama dolaze iz društva, a to je upravo ono što on nije htio raditi kao premijer. Meni se čini da može dobiti u drugom krugu jedino ako kao predsjednik obeća i onda inzistira da se jednim dijelom otvori za te zahtjeve. To su zahtjevi vezani uz izborni sustav, uz pitanje referenduma, izbornih jedinica koje dijelom dijele ljudi i na ljevici i na desnici. Naravno, Milanović ih ne bi preuzeo u njihovoj populističkoj verziji', kaže Čular. Dodaje da to nisu stvari koje predsjednik može promijeniti, no da se radi o pitanjima koja se mogu mijenjati jedino konsenzusom, a predsjednik je i dio toga.

Za pobjedu će Milanović morati privući Škorine birače, no pitanje je hoće li opet pribjeći desnijim stavovima, a koji su ga 2016. možda i koštali izbora. 'Nadam se da je izvukao pouku, jer to je tada bila potpuno luđačka kampanja. To se SDP-u dogodilo i ne vjerujem da će se dogoditi i sada. Milanović je pod kritikom lijeve strane da nije pravi ljevičar i socijaldemokrat, ali mislim da to nije točno. On je ljevičar i socijaldemokrat, ali nije ljevičar koji će dobiti ospice čim mu kažete neko ime s desnice. On je čovjek koji ima kapacitet čuti, pa i razumjeti desni tip argumenta, a da pritom ne odustaje nužno od svojih političkih stavova. Mislim da čak ima i odškrinuta vrata na desnici, on njima na neki čudan način imponira. Ima kapacitet da posluša, a da ne odustaje od svojih stavova. I o tome će mu ovisiti uspjeh u drugom krugu', kaže Čular te ne smatra to podilaženjem desnim biračima. Milanović je, kaže Čular, svojim sinoćnjim govorom jasno trasirao taj svoj smjer. 'Govorio je da nema drugih, da ne ulazi u rat. Ali i da pritom ne odustaje od svojih temeljnih stavova', dodaje.