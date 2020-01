Cure informacije o nesreći u kojoj je poginuo Kobe Bryant: Zrak je bio 'poput juhe', a pilot je letio prenisko...

Kobe Bryant, jedan od najvećih igrača u povijesti NBA lige, poginuo je u nedjelju u padu helikoptera u blizini Los Angelesa s 13-godišnjom kćerkom Giannom te još sedam putnika

Bilo je dosta magle. 'Vlažnost zraka bila je 100 posto, to znači da je zrak bio poput juhe', rekao je Guy.

Američki mediji javljaju da je do nesreće došlo zbog loših vremenskih prilika, zbog čega su bile prizemljene čak i letjelice policije Los Angelesa, zadužene za nadzor grada iz zraka. CNN-ov meteorolog Michael Guy kazao je kako je vidljivost u vrijeme pada helikoptera bila jako loša.

Podaci sa servisa za praćenje letova također ukazuju na to da je helikopter naišao na probleme tijekom leta iznad Zoološkog vrta u Los Angelesu i da je potom kružio na niskoj visini, dok su se vremenske prilike pogoršavale.

Oko 9.30 sati pilot je kontaktirao s aerodromom Burbank na koji je planirao sletjeti, a oko deset minuta kasnije našli su usred još veće magle. U tom je trenutku, piše TMZ, helikopter okrenuo na jug. To je bilo kobno jer je letio prema planinskom području. Pilot se naglo popeo s visine od 350 metara na visinu od 600 metara. Pet minuta kasnije se srušio.

Pilot helikoptera je, javlja New York Post, bio upozoren da leti opasno nisko prije nego što je brzinom od oko 300 kilometara na sat udario u brdo.

Taj medij piše pozivajući se na zrakoplovni izvor da je Bryantov helikopter imao dvostruke motore, tako da se ne bi srušio da su izgubili jedan motor. Izvor je rekao da svi znakovi upućuju na CFIT (kontrolirani udar u teren) koji se događa kada zrakoplov pod potpunom kontrolom pilota nehotice uleti u zemlju, more ili zgradu. Te se nesreće događaju kada pilot izgubi situacijsku svijest. Mjesto sudara također ukazuje na to, s obzirom na to kako se krhotine raspršuju, izgleda kao da su direktno udarili u brdo.

O padu letjelice policiju je obavijestila grupa biciklista primijetivši dim.

FBI se uključio u istragu, javio je CNN. Oni su već na mjestu nesreće i pomažu lokalnim policijskim snagama. Nacionalni odbor za sigurnost prijevoza vodi istragu o uzrocima nesreće.