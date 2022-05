Čuraj umiruje javnost: Hrvatska je kupila četiri milijuna litara ulja

Inflacija je u travnju dosegnula rekordnih 9,4 posto. Gdje je tome kraj? Kako preživjeti dramatično poskupljenje hrane? Koliko će rasti kamatne stope, a posredno i rate kredita? Hoće li s novim udarom krize padati napuhane cijene stanova? Što će se dugoročno događati s cijenom goriva? Koliki su dugovi države i što donosi rebalans proračuna?

Sarajko Baksa iz Udruge Blokirani kazao je u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" kako je najveći broj blokiranih građana bio 2018. godine i to njih 350 tisuća. Danas se broj smanjio, trenutno je blokirano 238 tisuća hrvatskih građana. No, vrlo je znakovito, kaže, da je to za 0.9 posto manje nego li u ožujku, ali je to povećanje za 0.2 u odnosu na travanj 2021. godine.

'Ono što je pri tome bitno, to je i iznos koji blokirani građani duguju. U ovom trenutku oni duguju 18,6 milijardi kuna. Ako to gledamo u kontekstu prošlog mjeseca, to je povećanje za 2.1 posto. Ali na godišnjoj razini to je 2.8 posto', dodao je. Poručio je kako se očekuje da će se dugovanje građana od 18,6 milijardi kuna povećati na jesen na dvadeset, možda čak i na trideset milijardi. Naglasio je da će Ovršni zakon napraviti rasulo u hrvatskom društvu.