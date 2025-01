Čujete li glasove u glavi koji vas zovu na hamburger? Ovaj fenomen ima svoje ime, ali i rješenje

Jedna Amerikanka požalila se CNN-u da je zbog tog glasića većinu svoje plaće trošila na aplikacije za dostavu brze hrane pokušavajući zadovoljiti kompulzivnu želju za njome.

Svakodnevno prejedanje visokokaloričnom hranom dovelo je Savannah Mendozu u stanje depresije i nezadovoljstva. Sve o čemu je ova Amerikanka razmišljala bila je hrana, a nakon što je počela uzimati popularne lijekove za mršavljenje i dijabetes, njezin je mučitelj potpuno nestao. Sada uzima tirzepatid i osjeća mir, bez misli o hrani koje su ometale njezinu svakodnevicu, i napominje da je dio onoga što ih je spriječilo nuspojava lijeka jer se fizički osjeća 'uvijek nekako napuhnuto i sito'.

Što je zapravo 'food noise'?

Prema NIH-u (National Institutes of Health), šum hrane je pojačano razmišljanje o njoj, a osim što dovodi do nametljivih misli povezanih s jelom, dovodi i do nekontroliranog prejedanja.

I semaglutid i tirzepatid su agonisti receptora peptida-1 slični glukagonu, poznati kao GLP-1, te djeluju tako da govore tijelu da ste upravo jeli, potičući ga da oslobađa više inzulina i usporava kretanje hrane kroz želudac. Lijekovi se prepisuju za liječenje dijabetesa tipa dva pod robnim markama Ozempic i Mounjaro, a njihove verzije Wegovy i Zepbound također su pomogle ljudima da smršave.