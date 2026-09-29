Crveni križ provodi projekt za ugrožene obitelji i djecu: Evo tko se može javiti

Na poziv se mogu prijaviti djeca i mladi u dobi od sedam do 18 godina iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Hrvatskoj, s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Osječko-baranjske te Ličko-senjske županije.

Prijaviti se mogu i djeca korisnika zajamčene minimalne naknade i djeca pripadnici romske nacionalne manjine na području Ličko - senjske županije. Poziv je otvoren i roditeljima, skrbnicima i udomiteljima djece uključene u projektne aktivnosti, kao i njihovim bračnim i izvanbračnim partnerima.

Projekt „SOCIUS - provodi Hrvatski Crveni križ u partnerstvu s Društvom Crvenog križa Osječko-baranjske županije i Gradskim društvom Crvenog križa Gospić. Aktivnosti namijenjene djeci iz Ukrajine pod privremenom zaštitom i članovima njihovih obitelji provode se na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Projekt traje do 30. srpnja 2028. godine, a cilj mu je povećati socijalnu uključenost djece i obitelji izloženih riziku od socijalne isključenosti.Planirano je uključivanje ukupno 130 korisnika kojima će biti pruženo 1.700 socijalnih usluga. Sudjelovanje u projektnim aktivnostima za korisnike je besplatno. Aktivnosti će se provoditi u skladu s potrebama i interesima korisnika.

Javni poziv za iskazivanje interesa otvoren je do 1. srpnja 2028. godine, odnosno do popunjavanja raspoloživog broja korisnika predviđenih za uključivanje putem ovog poziva.

Sve pojedinosti o načinima iskaza interesa i redoslijedu uključivanja korisnika, dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog Crvenog križa. Projekt SOCIUS sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.