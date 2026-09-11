Osijek će ovaj vikend biti domaćin Festivala prve pomoći

Središnji događaj, Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći HCK, održat će se u subotu, na Svjetski dan prve pomoći.

Svoje znanje i vještine odmjerit će ekipe iz cijele Hrvatske kroz realistične scenarije velikih nesreća na više lokacija u Tvrđi.

HCK navodi kako je ovogodišnji koncept inspiriran stvarnim izazovima koji se mogu pojaviti tijekom velikih javnih okupljanja i glazbenih festivala. „Takva događanja specifična su jer se velik broj ljudi nalazi na ograničenom prostoru, često uz buku, vrućinu, noćne uvjete, alkohol i druge psihoaktivne tvari, intenzivne emocije i različite rizike od ozljeda i iznenadnih zdravstvenih stanja“, napominje.

U petak će se održati natjecanje u realističnom prikazu ozljeda, a u oba natjecanja sudjelovat će gotovo stotinu sudionika.

Na Trgu svetog Trojstva u subotu prijepodne građanima će biti dostupni sadržaji poput Male škole prve pomoći i edukacije o korištenju AVD uređaja, a bit će moguće sudjelovati i u radionicama Medicinskog fakulteta i razgledati opremu operativnih snaga sustava civilne zaštite. Festival će završiti u nedjelju, humanitarnom utrkom „Pretrči 5 za Pokret“, čiji je cilj prikupiti sredstva za nabavu medicinskih i ortopedskih pomagala za posudionice HCK-a i osječkog Crvenog križa.

HCK ističe kako je cilj obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći podsjetiti javnost da se nesreće i iznenadna zdravstvena stanja mogu dogoditi bilo kada i bilo gdje te da je u takvim situacijama nužno pružiti prvu pomoć prije dolaska službe hitne medicinske pomoći.

HCK ove godine želi posebno istaknuti važnost upoznavanja građana s automatskim vanjskim defibrilatorom (AVD-om), prijenosnim uređajem koji se koristi u postupku oživljavanja, a kojih je trenutačno diljem Hrvatske evidentirano 948. Važnost njegove dostupnosti i korištenja najbolje pokazuju podaci o iznenadnom srčanom zastoju od čijih posljedica, u Hrvatskoj prema procjenama, godišnje umre oko devet tisuća ljudi.

Stopa preživljavanja izvanbolničkog srčanog zastoja trenutačno iznosi svega 5 do 10 posto, pri čemu su prve minute presudne. Dok hitna medicinska pomoć u prosjeku stiže za desetak minuta, već nakon tri do pet minuta bez odgovarajuće pomoći počinju nastajati nepovratna oštećenja mozga. Upravo zato reakcija osobe koja se zatekne uz unesrećenoga može biti ključna - ako se odmah u prvim minutama upotrijebi AVD uređaj, mogućnost preživljavanja može porasti na više od 50 posto, navodi HCK.