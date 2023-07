Crveni alarm za Jadran, evo gdje se opet sprema nevrijeme s tučom i jakim vjetrom

U Dalmaciji i dalje vedro, dok su na sjevernom Jadranu navečer mogući lokalni pljuskovi. Puhat će jugozapadnjak, na moru i jugo, a poslijepodne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz osjetno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu od 24 do 28 °C, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 °C.

Dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ -a prognozirala je za HRT da će u srjedu na istoku Hrvatske biti nestabilno - poneki pljusak moguć je već u noći u sjevernim predjelima, te osobito poslijepodne i navečer kada je vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i jakim vjetrom. No, prije toga vruće i sparno, uz sunčana razdoblja i najvišu temperaturu do 34 °C.

Zbog tople noći i vrućeg dana i u središnjoj Hrvatskoj upozorenje na vrućinu, ali i na mjestimične jače izražene pljuskove i grmljavinu, lokalno i tuču te prolazno pojačan vjetar, ponajprije u drugom dijelu dana. Jače izraženih pljuskova može biti i u gorju i na sjevernom Jadranu - posebice u Istri i Gorskome kotaru u popodnevnim i večernjim satima. No veći dio dana proteći će uz barem djelomice sunčano vrijeme, pa će temperatura zraka porasti na vrijednosti između 31 i 36 °C, a ponegdje uz more se ni noću neće spustiti ispod 27 °C.

Vrlo topla noć i u Dalmaciji, ponajprije u urbanim središtima na obali, a danju uz obilje sunca vruće i vrlo vruće, od 33 °C na otocima do čak 38 °C u unutrašnjosti. Samo blago osvježenje pružat će povremeno umjeren jugozapadnjak. Stoga je na snazi upozorenje na vrućinu najvišeg stupnja. Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će prevladavati vedrina. Nakon vrlo tople noći, danju vrlo vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar te uglavnom malo valovito more."