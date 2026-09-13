Crnobradi na krilima Super Horneta: Američka mornarica testira novu hipersoničnu raketu

Američka ratna mornarica testirala je zračnu inačicu Castelionove hipersonične rakete Blackbeard na lovcima F/A-18E/F Super Hornet te bi ona trebala ući u operativnu službu do kolovoza 2028., a njezin razvoj usmjeren je na hipersonične performanse, masovnu proizvodnju i niže troškove

Prema najavama Pentagona i Casteliona, hipersonična jurišna raketa Blackbeard, testirana na palubnim lovcima F/A-18E/F Super Hornet, trebala bi biti spremna za uvođenje u operativnu službu najkasnije do kolovoza 2028. godine. Donosimo više o Crnobradom, projektilu koji kombinira hipersonične performanse, proizvodnu održivost i smanjenje troškova proizvodnje. Razvoj hipersoničnog oružja posljednjih godina postao je jedno od važnijih područja tehnološkog natjecanja velikih vojnih sila. Hipersonični sustavi, koji djeluju pri brzinama većima od pet maha, objedinjuju visoku brzinu, skraćeno vrijeme reakcije protivnika i potencijalnu sposobnost izvođenja preciznih udara na velikim udaljenostima.

Međutim njihova razvojna složenost, visoki troškovi proizvodnje i zahtjevni procesi ispitivanja predstavljaju značajne prepreke široj operativnoj upotrebi. U tom kontekstu ističe se američka obrambena tehnološka tvrtka Castelion i njezin sustav Blackbeard, čiji je razvoj od početka usmjeren na kombinaciju hipersoničnih performansi, proizvodne skalabilnosti i smanjenja troškova. Castelion je predstavio Blackbeard kao svoj prvi dugodometni hipersonični udarni sustav. Za razliku od tradicionalnog pristupa, prema kojem se složeni vojni sustavi najprije razvijaju kao ograničeni prototipovi, a tek potom prilagođavaju masovnoj proizvodnji, tvrtka navodi da je raketa od samog početka projektirana s naglaskom na proizvodljivost, kontinuirana testiranja i relativno nisku jediničnu cijenu.

Testiranje Blackbearda potrebno je promatrati kao višefazni proces koji obuhvaća razvoj, provjeru pogonskih i navigacijskih podsustava, letačka ispitivanja te integraciju s operativnim platformama. Posebna je značajka programa nastojanje da se ciklus projektiranja, proizvodnje i testiranja maksimalno skrati. Takav pristup omogućuje da se rezultati pojedinog letačkog testa koriste za daljnje konstrukcijske i proizvodne izmjene. Provjera kompatibilnosti s postojećim platformama Valja napomenuti da za hipersonični sustav testiranje ima posebno značenje zbog ekstremnih aerodinamičkih i toplinskih uvjeta koji nastaju pri vrlo velikim brzinama. U takvim režimima projektanti moraju istodobno rješavati probleme aerodinamičke stabilnosti, toplinskog opterećenja, rada pogonskog sustava, navigacije i upravljanja letom. Stoga uspješno lansiranje samo po sebi nije dovoljan pokazatelj operativne zrelosti sustava.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Castelion

U slučaju Blackbearda javno dostupne informacije ne omogućuju detaljnu procjenu svih njegovih konstrukcijskih karakteristika. Castelion, međutim, naglašava vertikalnu integraciju pogonskih i navigacijskih podsustava te projektiranje sustava za proizvodnju u velikim količinama. Upravo se taj koncept razlikuje od pristupa koji hipersonično oružje tretira prvenstveno kao visokovrijednu, ograničeno dostupnu sposobnost. Osobito važan aspekt testiranja jest provjera kompatibilnosti s postojećim platformama. Američka ratna mornarica u travnju je dodijelila Castelionu ugovor vrijedan 105 milijuna američkih dolara za nastavak integracije Blackbearda s mornaričkim lovcem F/A-18E/F Super Hornet, a on uključuje letačka ispitivanja, ispitivanja sigurnosti sustava te postupke certificiranja potrebne za upotrebu na nosačima zrakoplova.

Takav proces pokazuje da se testiranje u slučaju Blackbearda ne odnosi samo na provjeru sposobnosti samog projektila jer je potrebno potvrditi i sigurnost njegova skladištenja, rukovanja, ukrcavanja, nošenja na zrakoplovu te upotrebe u uvjetima karakterističnim za pomorsko zrakoplovstvo. Ove godine je razvoj Blackbearda ušao u napredniju fazu. Američka ratna mornarica u veljači je dodijelila Castelionu ugovor vrijedan približno 50 milijuna dolara za napredovanje sustava od prototipa prema integriranoj ranoj operativnoj sposobnosti, u travnju je uslijedio ugovor za nastavak integracije s F/A-18E/F dok je u lipnju naručeno 50 pretprodukcijskih primjeraka namijenjenih ranoj operativnoj sposobnosti. Vrijednost te narudžbe iznosila je 23,4 milijuna dolara, a završetak rada predviđen je za 2027. godinu. Dostupnost u što većem broju U kolovozu je Castelion objavio još jedan ugovor s američkom ratnom mornaricom, vrijedan gotovo 90 milijuna dolara, kojim se financiraju inženjerske, tehničke, logističke i proizvodne aktivnosti povezane s 50 oružja za ranu operativnu sposobnost te s prijelazom Blackbearda u fazu formalnog programa mornarice. Ovi ugovori ukazuju na važnu promjenu u karakteru programa jer testiranje više nije samo sredstvo provjere eksperimentalne tehnologije, već postaje sastavni dio procesa kojim se sustav priprema za vojnu upotrebu. Jedna od najvažnijih posebnosti Blackbearda jest povezanost testiranja s proizvodnjom. Castelion tvrdi da je sustav od početka projektiran za industrijsku proizvodnju i kontinuirano ponavljanje ciklusa projektiranja, izrade i letačkih ispitivanja, a takav pristup predstavlja pokušaj promjene tradicionalnog modela razvoja hipersoničnog oružja. U svibnju ove godine Castelion je objavio okvirni proizvodni sporazum prema kojem je predviđena mogućnost proizvodnje najmanje 500 Blackbearda godišnje nakon završetka testiranja i validacije, uz mogućnost dodatnih narudžbi. Ovaj element važan je za razumijevanje svrhe testiranja.