Craft pivo, džin, kava i gospodari prstenova: Obišli smo novo-staro kultno mjesto na Gornjem gradu

'Nisu filmovi loši', uzvraćamo, ali on se ne da i dodaje: 'Nisu loši, super su, ali knjige su bolje.' U ruci mu je bušilica i, kako to obično biva kad otvaraš lokal, uvijek još nešto treba obaviti. A otvaranje je planirano za četvrtak u 18 sati.

Iza Dovranića je dvadeset godina bavljenja ugostiteljstvom u Sisku i sad se odlučio na novi izazov. 'Ovaj lokal mi je godinama bio destinacija kad bih došao u Zagreb. Kao i ona Tolkienova kuća koja je bila na Gornjem gradu', prisjetio se lokala koji se koncem prošlog i početkom ovog stoljeća nalazio u kući s dvorištem u Vranyczanyjevoj ulici, iz kojeg, kako reče, i danas ima kriglu kao uspomenu. Velika crna bačva bila nam je obojici prva asocijacija na to mjesto, a nije isključeno ni to da se pojavi na Opatovini. No na to će se vjerojatno trebati malo pričekati, kao i na terasu, bez koje će poslovati u početku. Tolkien's House, naglasimo i to, mnogi su često brkali s Velikim Tolkom, koji se nalazio preko puta, ali jedan s drugim nemaju veze.

'Ovo mi je novi životni izazov i nekakav logičan iskorak. Posljednjih godina, kada bih dolazio u Zagreb, ovo mjesto je stalno bilo zatvoreno. Na Njuškalu sam vidio da se lokal iznajmljuje i nisam puno dvojio', pojašnjava nam. Osim zbog Tolkiena, budući gosti u lokal bi trebali navraćati zbog piva, a njega će biti u izobilju, s naglaskom na domaću craft ponudu. Svoje prste u realizaciji te priče, objasnio nam je Dovranić, ima i Miroslav Šuvak, suvlasnik Nove runde.