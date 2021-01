Čovjek koji je progovorio o korupciji u Požegi: Govorili su da će me obezglaviti, a ispred ženina salona mahalo se sabljama

Josip Vitez digao je veliku političku prašinu u zemlju nakon što je progovorio o načinu kako se u Požegi namještaju poslovi. Vitez je sada već bivši direktor požeškog Komunalca koji je smijenjen 23. prosinca prošle godine, nakon što, kako tvrdi, nije pristao igrati po pravilima Darka Puljašića, požeškoga gradonačelnika, i njegova zamjenika, dogradonačelnika Marija Pilona, pri odabiru tvrtki koje će raditi poslove na energetskoj obnovi stambenih zgrada, za što je bio raspisan natječaj

'Nisam to mogao prihvatiti ni ljudski ni profesionalno. A, kad me podržao i predsjednik Gradskog vijeća i predsjednik požeško-slavonskog HDZ-a Željko Glavić, kojemu sam se požalio, dobio sam dodatno ohrabrenje. Prof. Glavić od prvoga je dana bio upoznat sa zahtjevima koje su pred mene postavili Puljašić i Pilon. Tražio sam njegovu zaštitu s obzirom na to da je on predsjednik Gradskog vijeća. Podržao je moj način rada i razmišljanja, a natječaj sam proveo kako je trebalo. No, nakon što sam počeo primati izravne i neizravne prijetnje, odlučio sam mu predati snimku za koju on do tada nije znao da postoji. Bilo je to u travnju prošle godine', kazao je Vitez za Jutarnji.hr.