Ćorušić: Nitko nema pravo u ovom trenutku u Hrvatskoj tražiti nešto što bi mogli nazvati eutanazijom

U središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju. Komentirao je slučaj Mirele Čavajde koja je u šestom mjesecu trudnoće i nosi dijete s tumorom na mozgu

'Prvostupanjsko povjerenstvo Svetog Duha ne želim komentirati jer nije bilo razloga da to naprave. Zato je i formirano drugostupanjsko povjerenstvo na razini KBC Zagreb kako bi se to povjerenstvo očitovalo, a za to još nismo dobili zahtjev niti roditelja niti njihove odvjetnice', rekao je.