Ćorić o sastanku s MOL-om u Budimpešti: Razgovor bez konkretnih zaključaka

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u utorak novinarima kako je na sastanku u Budimpešti, gdje je bio s potpredsjednicom Vlade i ministricom gospodarstva Martinom Dalić, mađarska strana upoznata s aktivnostima hrvatske Vlade oko otkupa MOL-ovih dionica u Ini te oko dokapitalizacije Petrokemije, a nije bilo konkretnih zaključaka.

"Na tom sastanku smo upoznali mađarsku stranu odnosno MOL s našim aktivnostima po pitanju otkupa udjela mađarskog MOL-a u Ini, s jedne strane. S druge strane, problematizirali smo, razgovarali o Petrokemiji, o potencijalnoj dokapitalizaciji Petrokemije. Naravno, da je Ina kao jedan od potencijalnih partnera zainteresirana za Petrokemiju odnosno budućnost tog businessa", rekao je Ćorić odgovarajući na upite o temama razgovora za nedavnog posjeta Budimpešti.

U tim se razgovorima nije do kraja došlo do zaključaka sastanka, nije konkretiziran nikakav dogovor, rekao je Ćorić, ponavljajući da je to bio sastanak na kojem su razmijenili mišljenja.

Ministar zaštite okoliša i energetike smatra kako nema povezanosti između dokapitalizacije Petrokemije i sudbine sisačke rafinerije.