poslao poruku

Ćorić o inflaciji: 'Očekivao sam ovako velik skok'

M.Či.

30.04.2026 u 14:13

Tomislav Ćorić
Tomislav Ćorić
Bionic
Reading

Ministar financija Tomislav Ćorić prokomentirao je, nakon sjednice Vlade, podatak o rastu inflacije na 5,8 posto.

Istaknuo je kako je do rasta, u najvećoj mjeri, doveo rast cijena u energetskom sektoru, odnosno energetski šok koji je rezultat sukoba na Bliskom istoku.

'Želim naglasiti da ova stopa inflacije je najvećim dijelom stvorena upravo energetskim šokom koji je zahvatio sve europske ekonomije', rekao je ministar.

Dodao je kako se nada da će se situacija u sljedećim danima malo smiriti, nakon što Emirati pojasne svoju odluku za izlazak iz OPEC-a, koju je okarakterizirao kao 'stratešku'.

'Energetski stručnjaci će o tome moći više pričati', rekao je ministar.

Nastavio je kako je očekivao ovako velik skok inflacije, zbog skoka cijene energenata, ali i kako mu se ne sviđa što su se cijene prelile i u segment usluga. To, kako kaže, nije dobro zbog predstojeće turističke sezone.

'Uvjeren sam da cijelo vrijeme imamo prelijevanje cijena u sektoru usluga, no pitanje je je li cjelokupan porast cijena u tom sektoru opravdan. Nadam se da će sektor usluga shvatiti signale i prilagoditi cijene konkurenciji. Vrijeme u kojem živimo je osjetljivo i naši gosti će promišljati o cijenama ove godine kad se budu odlučivali za ljetovanje', poručio je ministar.

Tomislav Ćorić o inflaciji od 5,8 posto

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dogovaraju se

dogovaraju se

Uz NATO nastaje nova vojna sila: Europa gradi flotu za obračun s Rusijom
Obitelj povratnika iz Topuskog zbog Pantheona ostaje bez doma? 'Ovo je gore od rata'
po litri

po litri

Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Dio vozača ima razloga za zadovoljstvo

najpopularnije

Još vijesti