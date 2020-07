Ćorić o 22 milijarde eura za Hrvatsku: Ništa nije besplatno i to treba imati na umu

Premijer Andrej Plenković vratio se iz Bruxellesa s omotnicom od čak 22 milijarde eura za oporavak ekonomije posrnule u koronakrizi koje može trošiti četiri, odnosno sedam godina. O milijardama koje je Hrvatska dobila u RTL-u Danas razgovara stari novog mega Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji uključuje resore gospodarstva, energetike, klimatskih promjena i zaštite okoliša, Tomislav Ćorić.

"Bili smo u kontaktu i koristim i ovu priliku da kolegi Malenici zaželim sretan rođendan. Definitivno okolnosti nisu najsretnije, međutim Malenica je jak tako da bit će to sve ok. Većina kolega i kolegica imala je kontakt s Malenicom prošli četvrtak na sjednici Vlade", rekao je Ćorić.

Kazao je i kako ove milijarde iz EU nisu besplatne, ali su sjajna vijest.

"Ništa nije besplatno i to treba imati na umu. Ovaj novac je, odnosno vijest o 22 milijarde od čega vrlo izdašna količina nepovratnih sredstava je sjajna vijest i zapravo predsjednik Plenković je tu odradio jako dobar lobistički posao. Što se tiče apsorpcije ovih sredstava, na razini od 750 milijardi eura nešto više od 50 posto je bespovratno, 390 milijardi je u kreditima, u odnosu na 360. To je sjajan novac, zašto? Zato što s jedne strane kad govorimo o bespovratnim sredstvima ona su pokrenula hrvatsko gospodarstvo u proteklih nekoliko godina i naša apsorbcija sredstava iz EU ugovorena koja su trenutno na razini od 95 posto ukazuju na to koliko je to bilo važno za pokretanje i gospodarski razvoj RH, izgradnju infrastrukture...