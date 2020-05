'Moja reakcija nakon toga bila je reakcija osobe, čovjeka, a ne ministra i ja se na tome ispričavam', odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na pitanje o jučerašnjoj komunikaciji između njega i reportera Hrvoja Krešića

"Ukoliko ste gledali, a vjerujem da ste imali priliku vidjeti cijelo izlaganje, onda ćete vjerojatno primijetiti da je taj moj odgovor bio odgovor na njegovu glavnu tezu u kojem je on insinuirao da sam ja doveo u pitanje interese Republike Hrvatske. Kroz to pitanje, kao i kroz drugo pitanje se moglo zaključiti da je Vlada RH i ja kao ministar zanemarila interese RH. Ja jednostavno ne mogu dopustiti da moj profesionalni integritet i ono što ja radim u Vladi dovede u pitanje na taj način. Moja reakcija je bila reakcija koja je bila pretjerana. Ja sam se već jučer ispričao hrvatskom medijskoj javnosti. Nije točno da se prati komunikacija novinara u Hrvatskoj. To ne smije biti put kojim Hrvatska ide", rekao je ministar za N1.

