Ako Sjedinjene Države prve razviju cjepivo protiv novog koronavirusa, morat će ga podijeliti sa svijetom, rekao je za agenciju France presse Francis Collins, direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo (NIH), dok vlada Donalda Trumpa želi prvenstveno proizvesti doze za američko stanovništvo

Na pitanje 'treba li buduće cjepivo smatrati 'globalnim javnim dobrom' , kao što su rekli francuski i kineski predsjednici?', on je odgovorio da se 'apsolutno slaže', i istaknuo zabrinutost za Afriku.

'Na nama je velika odgovornost. Najbogatija smo zemlja na svijetu, ne možemo misliti samo na sebe, to bi bilo strašno', objasnio je.

Trumpova administracija si je odredila zadatak da do siječnja proizvede 300 milijuna doza za cijepljenje svih Amerikanaca.

Na pitanje ako uspiju, hoće li Sjedinjene Države morati izvesti dio proizvodnje za ugroženo stanovništvo drugih zemlja, prije nego cijepe cijelo svoje stanovništvo, Francis Collins je odgovorio da 'osobno misli da je to najvažnije i to ne 2022. već možda krajem ove godine kada će za to imati kapacitete'. Collins je najpoznatiji po svom radu na projektu Ljudskog genoma.