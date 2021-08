Cjepiva možda ipak neće moći zaustaviti širenje delta varijante; pod istragom i kolumbijski soj

Prisutni su rani znakovi koji ukazuju na to da bi cijepljene osobe mogle jednako lako prenositi delta varijantu koronavirusa kao i necijepljene, objavila je Državna agencija za javno zdravstvo Engleske (PHE) u petak

"Neki početni nalazi (...) ukazuju na to da razine virusa u onima koji su se zarazili delta varijantom, a cijepljeni su, mogu biti slične razinama koje su pronađene kod necijepljenih osoba", priopćio je PHE.

"To može imati posljedice na zaraznost ljudi, bili oni cijepljeni ili ne. No, ovo je rana istraživačka analiza i potrebne su daljnje ciljane studije kako bi se potvrdilo je li to slučaj", dodaju.

PHE je objavio da je od 19. srpnja među hospitaliziranim osobama zaraženih delta varijantom, njih 55,1 posto bilo necijepljeno, a 34,9 posto ih je primilo obje doze cjepiva protiv covida-19.

Gotovo 75 posto britanskog stanovništva primilo je obje doze, a PHE navodi da će se "kako se što više stanovništva cijepi, vidjeti veći relativni postotak cijepljenih u bolnici".

Kolumbijska varijanta

PHE također navodi da druga varijanta, poznata kao B.1.621 i otkrivena u Kolumbiji, pokazuje znakove izbjegavanja imunološkog odgovora od cjepiva ili ranije zaraze.