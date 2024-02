Čistačica dobila otkaz jer je pojela ostatke tune iz sobe za sastanke

Čistačica Rodriguez navodno je otpuštena nakon što je pojela odbačeni sendvič od tune iz britanskog lanca supermarketa Tesco. Devonshires Solicitors žalio se tvrtki Total Clean, što je rezultiralo prekidom njezinog radnog odnosa.

Članovi United Voices of the World (UVW), koji predstavljaju radnike migrante u Ujedinjenom Kraljevstvu, prosvjedovali su zbog otpuštanja, piše The Guardian. UVW je tvrdio da se odvjetnici Devonshiresa ne bi žalili na nju da Rodriguez nije Latinoamerikanka i s ograničenim znanjem engleskog jezika te da ona ne bi bila otpuštena, piše The Guardian.