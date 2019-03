Cijene nafte porasle iznad 66 dolara

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 66 dolara, poduprte izjavom saudijskog ministra energetike Khalida al-Faliha da Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) neće mijenjati sporazum o ograničenju opskrbe prije lipnja

Na londonskom je tržištu cijena nafte porasla 75 centi u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 66,49 dolara. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 66 centi višoj cijeni, od 56,73 dolara.

Falih je u nedjelju za Reuters izjavio da je prije redovnog lipanjskog sastanka Organizacije zemalja-izvoznica nafte prerano govoriti o promjenama sporazuma o smanjenju proizvodnje koji su vodeći proizvođači postigli krajem prošle godine.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi do travnja, hoće li doći do kakvog nepredviđenog poremećaja u opskrbi na nekim drugim područjima. Ako se to ne dogodi, mislim da ćemo nastaviti prema dogovoru", rekao je Falih.