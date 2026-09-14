Cijene goriva u Njemačkoj naglo eksplodirale: Vozači šokirani točno u podne

Bild nagli rast povezuje s novom neizvjesnošću oko tjesnaca Bab al-Mandab, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca između Europe i Azije.

Za razliku od uobičajenog obrasca, prema kojem cijene nakon podnevnog skoka počinju relativno brzo padati, ovaj put ostale su visoke i nakon 13 sati.

Prosječna cijena dizela nakon podnevnog skoka dosegnula je oko 2,56 eura po litri. Na jednoj postaji u Berlinu cijena je u samo nekoliko trenutaka porasla s 2,349 na 2,539 eura , dok je na najskupljoj postaji u glavnom gradu litra stajala čak 2,789 eura.

Jemenski Huti zaprijetili su trajnom blokadom prolaza nakon što su ojačali položaje uz tjesnac. Ako bi brodovi morali izbjegavati tu rutu, bili bi prisiljeni ploviti znatno duljim putem oko Rta dobre nade i cijele Afrike, što bi snažno povećalo troškove transporta.

Njemačke kompanije, navodi Bild, već su u cijene počele ugrađivati rizik mogućih problema s opskrbom, iako se sirovom naftom Brent tijekom subote nije trgovalo.

Novi njemački sustav pojačao podnevne skokove

Nagla promjena cijena povezana je i s pravilima koja u Njemačkoj vrijede od 1. travnja. Benzinske postaje cijene goriva smiju povećavati samo jednom dnevno – u 12 sati – dok ih snižavati mogu u bilo kojem trenutku.

Analiza njemačkog autokluba ADAC pokazala je da je upravo zbog toga razlika između najjeftinijeg i najskupljeg dijela dana postala veća. Dizel u podne u prosjeku poskupi oko 18,4 centa, a benzin E10 14,6 centi po litri. Najpovoljnije vrijeme za punjenje spremnika sada je neposredno prije podneva.

Još nekoliko dana ranije ADAC je izračunao da je prosječna cijena dizela u Njemačkoj iznosila 2,321 euro, gotovo devet centi više nego tjedan ranije. Benzin E10 stajao je 2,259 eura.

Spominje se i mogućnost tri eura za litru

Dizel je već u petak dosegnuo najviši dnevni prosjek u posljednjih mjesec dana, veći od 2,38 eura po litri.

Bild navodi i procjene prema kojima bi daljnji problemi na pomorskim rutama, uz rast potražnje za alternativnim gorivima, u nepovoljnom scenariju mogli pogurati dizel prema tri eura po litri. Za sada je, međutim, riječ o prognozi koja ovisi o daljnjem razvoju situacije na Bliskom istoku.

