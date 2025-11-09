Cijelu zemlju je okovala magla, a ponegdje će biti i kiše, evo i gdje

U unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, poslijepodne uz češća sunčana razdoblja, a u Dalmaciji promjenljivo oblačno ponegdje s kišom osobito prema kraju dana, prognoziraju za nedjelju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
Najviše sunčanog vremena bit će na sjevernom Jadranu.
Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, u Dalmaciji prolazno istočnjak i jugo.
Najviša temperatura zraka kretat će se između 8 i 12, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.