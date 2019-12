Četvrtak donosi maglu i oblake, a za vikend stiže toplije vrijeme i kiša

I u četvrtak će magla i niski oblaci po nekim nizinama unutrašnjosti vjerojatno biti i cjelodnevni, dok će u gorju i na Jadranu prevladavati sunčano, prijepodne i vedro. I pritom će i dalje biti relativno hladno, osobito ujutro, uz 'minuse' diljem unutrašnjosti, pa i ponegdje blizu mora. Stoga će ranoraniocima, a i nekim kasnije, dobro doći prava zimska odjeća i obuća, pri čemu ne zaboravite ni na 'limenog ljubimca', prognozira Zoran Vakula za HRT

U ponedjeljak će pak kišovito vjerojatno biti diljem Hrvatske, a u najvišem su gorju moguće i pahulje. Inače, ako vam je u četvrtak bilo hladno, ili će tek biti tijekom petka - ne čudite se. Ovako niska temperatura zraka nije bila još od zime! Jutarnja ponegdje od veljače, kao primjerice u Pazinu, Rijeci i Splitu, a poslijepodnevna još i kasnije - u Zagrebu i Osijeku još od 25. siječnja. "Minusa" je bilo i bit će gotovo diljem kopnenog područja, pa i ponegdje uz more, posebice pri tlu. No, sve je to za prosinac puno manje neobično od onoga što smo imali tijekom studenoga, ponegdje čak i rekordno toplog.

Poneki "minus" moguć je i blizu obale sjevernog Jadrana, gdje će poslijepodne, uz sunčano vrijeme i uglavnom slabu i umjerenu buru najviša temperatura zraka biti od 11 do 14 °C.

I u Dalmaciji će poslijepodne biti toplije nego u srijedu, iako oblačnije, a jutro većinom malo svježije, uz burin i mogućnost "negativne" temperature zraka i blizu mora, te sigurno u unutrašnjosti, gdje je u prometu nužan oprez zbog magle.

I na jugu Hrvatske prijepodne vedro, uz burin i malo do umjereno valovito more, zatim oblačnije, uz slabo do umjereno jugo, osobito na otvorenome. Temperatura ujutro od 4 do 6 °C, u unutrašnjosti i samo oko 0 °C, a poslijepodne 13 do 16 °C.