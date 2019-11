Vakula najavljuje prave zimske uvjete, ali prije toga - bit će još prilično toplo

Kao da ih ovoga studenoga nije bilo dovoljno - jugozapadnjaka, juga i kiše bit će i sljedećih dana, a bura će ih u subotu na Jadranu zamijeniti samo prolazno, od utorka vjerojatno i dugotrajnije. I iznadprosječna toplina tada će prestati, osobito u većini kopnene Hrvatske, kaže meteorolog Zoran Vakula

Štoviše, sve je veća vjerojatnost za ponegdje prave zimske uvjete! No do kraja studenoga bit će još prilično toplo, osobito u četvrtak i petak. Osim zbog već spomenutih pojava, vrijeme sljedećih tjedan dana za mnoge će biti nepovoljno i zbog skokovitih promjena tlaka, ponegdje i temperature, a i zbog mjestimice obilnijih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega, kaže Zoran Vakula za HRT.

Štoviše, te su godine na Marjanu izmjereni prvi 'minusi' nakon ljeta. I jedini u studenome. A ove zanimljivosti neće biti jedine jer je sve vjerojatnije da će srednja mjesečna temperatura zraka ovoga studenoga mjestimice biti rekordno visoka, primjerice u Dubrovniku i Hvaru, gdje je povijest mjerenja počela još u 19. stoljeću...

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiše će tijekom četvrtka biti malo, ponegdje možda čak i nimalo. No iznadprosječno visoka temperatura za kraj studenoga neće se moći izbjeći. Već ujutro najniža će u većini mjesta biti viša od prosječne najviše poslijepodnevne, kada će, uz povremeno umjeren, uglavnom u gorju i jak jugozapadnjak, biti oko 15 °C. U središnjoj Hrvatskoj malo niža, ali također neuobičajeno visoka - već ujutro između 7 i 10 °C!

Uz mnogo oblaka povremeno će biti i kiše - češće u noći i ujutro, a manje kasnije, kada bi nekima više mogao smetati umjeren, gdjekad i jak jugozapadni vjetar. Još vjetrovitije u gorju i na sjevernom Jadranu, uz more stoga umjereno valovito i valovito. Upozoriti valja i na ponegdje obilniju kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u gorju će biti uglavnom od 7 do 12 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more ujutro 11 do 15 °C, poslijepodne 15 do 18 °C.

U Dalmaciji mjestimice i do 20 °C, a niža od 10 °C samo ujutro ponegdje u unutrašnjosti, osobito na sinjskom području, gdje je u srijedu ujutro izmjereno samo -1 °C. Uz promjenljivu naoblaku te često umjeren i jak jugozapadni vjetar, prema jugu i jugo, bit će i česte kiše, gdjegod i obilnijih pljuskova, osobito u unutrašnjosti.