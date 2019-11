Četrdeseta obljetnica talačke krize koja je za jedne predstavljala razdoblje junaštva, a za druge gubitak zdravog razuma

Tijekom čitave ove godine Iran proslavlja četiri desetljeća od Islamske revolucije, a početkom tjedna posebno će se o obilježiti 40. obljetnica od događaja koji je naznačio političke pravce kretanja ove nearapske zemlje na Bliskom istoku. U ranim jutarnjim satima 4. studenog 1979., na godišnjicu sukoba studenata teheranskog sveučilišta i snaga šaha Reze Pahlavija, skupina studenata okupila se ispred američkog veleposlanstva u glavnom iranskom gradu tražeći od Washingtona da izruči odbjeglog posljednjeg iranskog šaha kako bi mu se sudilo, ali i kako bi se poručilo Sjedinjenim Državama da Iran neće dopustiti bilo kakve pokušaje rušenja novouspostavljenog sustava teokracije kojom je islam postao respektabilna politička snaga na globalnoj sceni. Tportal analizira uzroke i posljedice revolucije koja se smatra jednom od najvažnijih u novijoj povijesti, a koja je preoblikovala regiju, donijela korjenite promjene i ostavila dalekosežne posljedice na globalnoj razini

Iako se u prvi mah činilo da će prosvjedi proći mirno, simpatizerima ajatolaha Homeinija pridružili su se prosvjednici koji su u Teheran pristigli iz raznih dijelova Irana. Izbio je kaos, a u metežu je 52 službenika veleposlanstva zadržano kao taoci. Islamistički studenti su nakon uzimanja talaca zahtijevali da Washington vrati šaha u domovinu gdje bi mu se sudilo i nad njim izvršila smrtna kazna. Uz to, prosvjednici su tražili i američku ispriku za desetljeća miješanja u unutarnje poslove Irana, za podržavanje državnog udara protiv premijera Mohameda Mosaddegha i odmrzavanje iranskog državnog vlasništva u SAD-u.

Američka vlada se opravdavala da se Pahlavi nalazi u SAD-u isključivo radi raka grla od kojeg je preminuo u srpnju 1980. godine, ali Homeini nije vjerovao u zemlju koja je, putem puča kojeg je inicirala CIA, srušila premijera Mosaddegha koji je početkom 50-ih godina prošlog stoljeća pokrenuo nacionalizaciju iranskih naftnih izvora . Mossadegh se protivio velikim šahovim ovlastima i sudjelovanju stranog kapitala u iranskoj naftnoj inudustriji te ga je premijer uspio otjerati u egzil u Italiju. No šah se vrlo brzo vraća uz pomoć vojske koja mu je pružila podršku pri rušenju Mosaddegha s vlasti.

Operacija 'Orlova kandža' zamišljena je na način da se odrede specijalaca iz postrojbe Delta Force u osam helikoptera prebaci s nosača aviona USS Nimitz u Perzijskom zaljevu do Teherana. Budući da je od pučine Perzijskog zaljeva do Teherana poprilična udaljenost, plan je uključivao međuslijetanje u pustinji radi nadopune goriva. Na letu do Teherana helikopteri su upali u pustinjsku oluju u kojoj je jedna letjelica oštećena, dok se druga sudarila s letećim tankerom te su u eksploziji poginula osmorica američkih vojnika. Debakl specijalaca nagnao je Cartera na prekid operacije, čime je doživio političko poniženje.