Četiri tone ribe se pojelo, a gdje je novi natječaj? Na Pantovčaku troše manje hrane pa izbjegli javnu nabavu

Medijima je krajem 2016. zapelo za oko to da Ured predsjednice nabavlja četiri tone ribe za potrebe restorana na Pantovčaku, no nakon što je ugovor istekao, izostao je novi natječaj za dvogodišnju nabavu namirnica. Doznajemo kako su odlučili smanjiti količinu, pa su time izbjegli raspisivanje javno dostupnog natječaja

Ovog puta to su izbjegli. Iz Ureda predsjednice za tportal objašnjavaju kako je došlo do 'smanjenja potrebe za namirnicama'.

Nisu, samo su iskoristili zakonske mogućnosti kojima nabava namirnica više nije javna, tj. dostupna u Elektroničkom oglasniku javne nabave, kao što je to bio slučaj s onom iz 2016., kada smo u kilogram znali što se naručuje.

No ugovori su istekli krajem 2018., a novog natječaja za nabavu nema.

Osim ribe, Ured predsjednice nabavljao je ostale namirnice za potrebe restorana i to za dvogodišnje razdoblje.

Pa su tako ugurali sve do iznosa od 200 tisuća kuna, a do tog iznosa ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Prema Zakonu o javnoj nabavi, u tom slučaju 'pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije', stoji u zakonu.

'Slijedom navedenog, Ured predsjednice Republike Hrvatske postupke nabave roba, usluga i radova provodi sukladno važećim pozitivnim propisima koji reguliraju područje javne nabave', poručuju nam s Pantovčaka.

O detaljima ne govore, no očito je da su količinu namirnica rascjepkali u manje grupe s vrijednosti do 200 tisuća kuna, s obzirom na to da su u 2016. procijenili kako će ih nabava ribe za dvogodišnje razdoblje koštati nešto više od pola milijuna kuna, dok su ostale namirnice procijenjene na 450 tisuća kuna.