Četiri sekunde bliže uništenju: Evo koliko nam je vremena ostalo na satu sudnjeg dana

Znanstvenici su u utorak pomaknuli kazaljke 'sata sudnjeg dana' najbliže ikad ponoći, kao razloge navodeći agresivno ponašanje nuklearnih sila poput SAD-a, Rusije i Kine, urušavanje dogovora o ograničenju nuklearnog arsenala, sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku te razvoj umjetne inteligencije

Bilten atomskih znanstvenika (BAS) postavio je kazaljke na 85 sekundi prije ponoći, trenutka u kojem teoretski slijedi uništenje, što je četiri sekunde bliže nego prošle godine. Ta nevladina organizacija sa sjedištem u Chicagu stvorila je "sat sudnjeg dana" 1947., u razdoblju hladnoratovskih tenzija nakon Drugog svjetskog rata, kako bi stanovnike upozorila koliko je čovječanstvo blizu samouništenju. Kazaljke sata su sada "najbliže apokalipsi" u povijesti tog simboličkog mjerenja, objavilo je sveučilište u Chicagu.

Globalni neuspjesi Znanstvenici kao razlog svog pesimizma navode prijetnju neregulirane integracije umjetne inteligencije u vojne sustave te potencijalnu zloupotrebu te tehnologije u stvaranju bioloških prijetnji, kao i ulogu AI-ja u širenju dezinformacija diljem svijeta. Naveli su i prijetnju klimatskih promjena, prenosi Reuters. "Sat sudnjeg dana se, naravno, bavi globalnim rizicima, a mi vidimo globalne neuspjehe vodstva”, rekla je stručnjakinja za nuklearne politike Alexandra Bell, predsjednica biltena kojeg su 1945. osnovali znanstvenici, među njima i Albert Einstein i J. Robert Oppenheimer. Bell upozorava da će prijelaz prema "neoimperijalizmu i orvelijanskom pristupu vladanju” i dalje pomicati kazaljke prema ponoći. Znanstvenici su u posljednje četiri godine to učinili već tri puta. "U pogledu nuklearnih prijetnji, 2025. ništa nije išlo u dobrom smjeru”, rekla je predsjednica BAS-a. "Dugotrajni diplomatski okviri su pod pritiskom ili se urušavaju, prijetnja eksplozivnog nuklearnog ispitivanja se vratila, raste zabrinutost od nuklearne proliferacije, a tri vojne operacije održavaju se u sjeni nuklearnog naoružanja i povezane prijetnje eskalacije”, nastavila je Bell.