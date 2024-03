Češki parlament postrožio zakone o oružju nakon praške pucnjave

Senat, gornji dom parlamenta, velikom je većinom usvojio izmjene zakona, nakon što je to ranije učinio Zastupnički dom.

Nekoliko dana prije Božića, 24-godišnji student je na Karlovom sveučilištu u Pragu ubio 14 ljudi, a potom sebe. Napadač je imao dozvolu za posjedovanje oružja.

Izmjene zakona predviđaju da će trgovine koje prodaju oružje morati vlastima prijavljivati sumnjive kupce i transakcije.

Osobe koje imaju dozvolu za posjedovanje oružja morat će ići na liječnički pregled svakih pet godina, umjesto dosadašnjih deset.

Većina zastupnika ipak nije bila za uvođenja obveznih psiholoških testova. Međutim, zakon omogućuje psihijatrima pristup središnjem registru oružja kako bi mogli saznati posjeduju li njihovi pacijenti vatreno oružje.

Također, olakšava se zapljena pištolja i pušaka u slučaju da vlasti procijene da vlasnici predstavljaju sigurnosni rizik, naprimjer ako na društvenim mrežama objavljuju prijetnje.

Predsjednik Petr Pavel još nije potpisao zakon, no to se smatra pukom formalnošću. Promjene će na snagu stupiti postupno, najkasnije do 2026.