Čehok: Niska izlaznost veliki je poraz aktualne gradske vlasti

Kako je dodao, vladajući uvijek imaju bolju startnu poziciju i njihovi birači su rekli su: 'Dobro, ok, nama je ovakav vid politike odnosno smjer upravljanja gradom dobar.'

"Ostali nisu uspjeli očito, ni mi ni druge stranke i liste, nismo uspjeli uvjeriti birače da su ovi izbori bitni”, poručio je Čehok.

Prema prvim rezultatima izbora, Nezavisna lista Ivana Čehoka osvojila je četiri mandata, a Čehok je najavio da će kao i do sada biti oporba. Rekao je da njegova lista nije zadovoljna rezultatima, a istaknuo je da su "ovi izbori održali nakon što je prošlo niti pola mandata aktualne gradske vlasti, pa za kampanju nije bilo dovoljno novaca."

Objasnio je kako su vladajući ti koji bi trebali motivirati građane da izađu na izbore, tim više što je nositelj SDP-ove liste ujedno i aktualni varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.

„Ako uzmete da je za njega glasalo, od ukupnog broja svih birača u gradu Varaždinu, možda nekakvih 12 posto, onda je to veliki poraz. Svako za sebe mora sada razmotriti što mu to znači i kako to gledati trendovski. Mi smo uvjereni da će se u sljedeće dvije godine pokazati sva pogubnost i sve loše što se događalo u politici SDP-a i Bosilja i da će građani vrlo brzo shvatiti da moraju izaći na izbore u puno većem broju”, naglasio je Čehok.

Najavio je da će se njegova lista nastaviti boriti protiv zaduživanja Grada za 30 milijuna eura za rješavanje problema bala i biti protiv toga da se u Gradu ništa ne radi.