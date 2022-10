Čedo Jovanović zadržan u zatvoru, bio pozitivan na testu na narkotike

Predsjednik Liberalno-demokratske partije iz Srbije Čedomir Jovanović bit će zadržan 12 sati u beogradskoj policiji, nakon što je saslušan zbog prijave za nasilje u obitelji.

Jovanović će biti zadržan, ne zbog optužbi da je pretukao suprugu Jelenu, već zato što je vozio pod djelovanjem narkotika i alkohola, piše Blic. On je automobilom došao u policijsku postaju Novi Beograd i parkirao se na ulaz. I on i žena su saslušani povodom nasilja i negirali su da je do njega došlo. Njihovi iskazi proslijeđeni su nadležnom Trećem osnovnom tužiteljstvu u Beogradu.