CARNET nakon curenja podataka učenika: 'Pozivamo na dodatan oprez'

Carnet upozorava korisnike, iako se ne radi o podatcima koji omogućuju pristup korisničkim računima, na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojima se traže podatci za prijavu ili druge osobne informacije, poručuju iz Carneta.

Carnet ističe kako objavljeni podaci, prema informacijama kojima trenutačno raspolaže, uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje, dodaje Carnet.

Neki su mediji tijekom dana objavili da su na internetskom forumu procurili podatci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.

U ovom trenutku, ističe, nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o njima biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala, napominje Carnet.

Ocjenjuje kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga.

Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama, napominje Carnet i dodaje kako će korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno izvješćivati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala.

MZOS: Nema naznaka da su usluge ugrožene

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo je za Net.hr da je upoznato s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Nakon što su se pojavili medijski napisi o mogućem curenju osobnih podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika, iz Ministarstva navode da su u stalnoj komunikaciji s CARNET-om, koji je odmah pokrenuo tehničku i forenzičku analizu.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema naznaka da je rad CARNET-ovih usluga ugrožen. Istodobno se provjerava vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su završili u javnosti.

"Odmah po saznanju, od strane CARNET-a pokrenuta je opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost", odgovorili su za Net.hr.

U Ministarstvu dodaju da informacije kojima zasad raspolažu upućuju na to da objavljeni podaci sadrže ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Naglašavaju pritom da analiza njihova podrijetla i stvarnog opsega još nije dovršena.

Majka učenice: Ne znamo što se događa

U međuvremenu se redakciji Net.hr-a javila i majka djevojčice koja ovih dana upisuje srednju školu. Upozorila je na poteškoće sa stranicom putem koje roditelji prate tijek upisnog procesa.

"Upisi traju i od 24. lipnja stranica se osvježavala svakih sat vremena. Danas se nije osvježila od 16 sati i to nam stvara nervozu. Ne znamo što se događa", rekla nam je majka iz Zagreba.

Kako pojašnjava, pristup toj stranici imaju isključivo roditelji učenika koji upisuju srednju školu, a preko nje prate rezultate upisa i bodovne pragove. Zbog zastoja tijekom upisnog procesa među roditeljima je porasla zabrinutost.

Za sada nije potvrđeno postoji li bilo kakva povezanost između navodnog curenja podataka i poteškoća sa stranicom za praćenje upisa.