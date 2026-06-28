OGLASILO SE I MINISTARSTVO

CARNET nakon curenja podataka učenika: 'Pozivamo na dodatan oprez'

M.Č./Hina

28.06.2026 u 22:20

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji
Bionic
Reading

Carnet je u nedjelju navečer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost

Neki su mediji tijekom dana objavili da su na internetskom forumu procurili podatci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.

Carnet ističe kako objavljeni podaci, prema informacijama kojima trenutačno raspolaže, uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje, dodaje Carnet.

Carnet upozorava korisnike, iako se ne radi o podatcima koji omogućuju pristup korisničkim računima, na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojima se traže podatci za prijavu ili druge osobne informacije, poručuju iz Carneta.

vezane vijesti

U ovom trenutku, ističe, nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o njima biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala, napominje Carnet.

Ocjenjuje kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga.

Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama, napominje Carnet i dodaje kako će korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno izvješćivati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala.

MZOS: Nema naznaka da su usluge ugrožene

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo je za Net.hr da je upoznato s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Nakon što su se pojavili medijski napisi o mogućem curenju osobnih podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika, iz Ministarstva navode da su u stalnoj komunikaciji s CARNET-om, koji je odmah pokrenuo tehničku i forenzičku analizu.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema naznaka da je rad CARNET-ovih usluga ugrožen. Istodobno se provjerava vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su završili u javnosti.

"Odmah po saznanju, od strane CARNET-a pokrenuta je opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost", odgovorili su za Net.hr.

U Ministarstvu dodaju da informacije kojima zasad raspolažu upućuju na to da objavljeni podaci sadrže ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Naglašavaju pritom da analiza njihova podrijetla i stvarnog opsega još nije dovršena.

Majka učenice: Ne znamo što se događa

U međuvremenu se redakciji Net.hr-a javila i majka djevojčice koja ovih dana upisuje srednju školu. Upozorila je na poteškoće sa stranicom putem koje roditelji prate tijek upisnog procesa.

"Upisi traju i od 24. lipnja stranica se osvježavala svakih sat vremena. Danas se nije osvježila od 16 sati i to nam stvara nervozu. Ne znamo što se događa", rekla nam je majka iz Zagreba.

Kako pojašnjava, pristup toj stranici imaju isključivo roditelji učenika koji upisuju srednju školu, a preko nje prate rezultate upisa i bodovne pragove. Zbog zastoja tijekom upisnog procesa među roditeljima je porasla zabrinutost.

Za sada nije potvrđeno postoji li bilo kakva povezanost između navodnog curenja podataka i poteškoća sa stranicom za praćenje upisa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
stroža pravila

stroža pravila

Od 1. srpnja velike promjene u zdravstvu: Jedna se tiče svih koji popravljaju zube
stižu 'mali zeleni'?

stižu 'mali zeleni'?

Poljski obavještajac otkriva mračni scenarij: Evo što Putin sprema
STIŽU POSEBNE KAMERE

STIŽU POSEBNE KAMERE

Uvodi se nadzor vozača: Od 1. srpnja vrijede nova pravila za automobile na EU tržištu

najpopularnije

Još vijesti