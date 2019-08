Cappelli: Turistički rast u skladu s očekivanjima

Hrvatski turizam u 2019. bilježi rast u skladu s očekivanjima, izjavio je u srijedu ministar turizma Gari Cappelli, ocijenivši kako je postojeći broj od oko 20 milijuna turističkih dolazaka godišnje realan, a za očuvanje konkurentnosti ključno je ulagati u podizanje kvalitete i infrastrukturu

"Kad su me prošle godine na londonskom sajmu pitali što se očekuje od turizma, rekao sam da će biti porast za negdje između jedan i tri posto dolazaka i negdje jedan do dva posto noćenja, i mi cijelo vrijeme držimo taj ritam", rekao je Cappelli gostujući u središnjem dnevniku HRT-a.

U kolovozu je do sada zabilježen porast od oko jedan do dva posto što dolazaka, što noćenja, napomenuo je ministar. Pridoda li se srpanjskoj i kolovoškoj špici sezone predsezona, koja je bila oko šest posto u plusu, te postsezona, koja bi također prema očekivanjima trebala biti dobra, ukupan bi rast mogao biti do tri posto, dodao je.