Capak: Uništili smo nešto manje od dva milijuna doza cjepiva

Upitan koliko smo novca izgubili odgovorio je da su cijene cjepiva tajna.

'Ali mogu vam reći da smo mi do sada, što iz naših zaliha, dakle s centralnog skladišta u Hrvatskoj, i što kod samog proizvođača, uništili nešto manje od 2 milijuna doza cjepiva. Ali smo istovremeno gotovo 4 milijuna doza doniralo', rekao je Capak.

Je li točno da je riječ o desecima milijuna eura?

'Naravno, nažalost je to tako', rekao je Capak, dodajući da je to rezultat takvih ugovora te da bi neispunjavanje tih obaveza dovelo do još većih sankcija.

Capak je među ostalim rekao da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a za djevojčice i dječake.

'Smatramo da je to bila jako dobra odluka zbog toga što to cjepivo sprječava karcinome, a hoće li to cijepljenje postati obaveza - to je predmet dugotrajnih diskusija', rekao je Capak.

'To je isto tako i svjetonazorsko pitanje i smatramo da je bolje da se u ovom trenutku ostane dobrovoljno cijepljenje, a kroz sljedeće godine vidjet ćemo bi li možda postalo obavezno', dodao je.