Capak: Treći val nije gotov, još uvijek nas može opaliti repom. Nema popuštanja mjera

Krunoslav Capak, šef HZJZ-a bio je gost HRT-ova Dnevnika gdje je poručio kako treći val epidemije koronavirusa definitivno nije gotov, kako su danas prenijeli neki portali

- Već prošli tjedan smo imali pad hospitaliziranih i umrlih za nešto više od 15 posto, pad se nastavlja, krivulja se prelomila i ima silazni krak, nadamo se da će se tako nastaviti. Treći val još nije gotov. Još može doći do oscilacija pri kraju epidemijskog vala i može nas 'opaliti repom' to smo već iskusili. Što se tiče hospitaliziranih uvijek kasne za novooboljelima za dva do tri tjedna, pa očekujemo da sada kada pada broj novooboljelih očekujemo da će pasti i broj hospitaliziranih i, nažalost, preminuli, kazao je Capak za Dnevnik HRT-a.

Upitan hoće li se mjere popuštati Capak kaže: - Još uvijek je prerano za popuštanje mjera. Sa županijskim stožerima smo u trajnom kontaktu i s njima dogovoramo, oni donose i strože mjere nego što su na nacionalnoj razini jer imamo velike razlike među županijama i ta strategija nam se pokazala dobrom. Pred zimu smo govorili da nas očekuju teški dani, sad kada je toplije očekuje nas popuštanje jer su ljudi tijekom toplog vremena više na otvorenome, a bolest se širi kapljicama, aerosolom, kazao je Capak.